Обнаружен новый вид мошенничества в WhatsApp

Новый вид мошенничества в WhatsApp обнаружила антивирусная компания ESET. Об этом накануне сообщил телеканал «360».
Пользователям обещают терабайт бесплатного мобильного трафика якобы в честь 10-летия мессенджера, но для этого нужно перейти по ссылке, ответить на вопросы и отправить ссылку 30 своим друзьям.
В ESET отметили, что под страницу опроса замаскирован фишинговый сайт, который крадет данные пользователей.
11 июня мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными разбирательствами за нарушение правил пользования. Новые меры начнут действовать с 7 декабря 2019 года.
В список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений и использование программы не в личных целях. Разработчики также отметили, что будут прибегать и к техническим способам борьбы с нарушителями.