Обнаружен новый вид мошенничества в WhatsApp

Пользователям обещают терабайт бесплатного мобильного трафика якобы в честь 10-летия мессенджера, но для этого нужно перейти по ссылке, ответить на вопросы и отправить ссылку 30 своим друзьям.

В ESET отметили, что под страницу опроса замаскирован фишинговый сайт, который крадет данные пользователей.

11 июня мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными разбирательствами за нарушение правил пользования. Новые меры начнут действовать с 7 декабря 2019 года.