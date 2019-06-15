Сб, 15.06.2019
Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Таави Аас

Обнаружен новый вид мошенничества в WhatsApp

Иконка приложения WhatsApp. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yui Mok/PA Wire/PA Images

Новый вид мошенничества в WhatsApp обнаружила антивирусная компания ESET. Об этом накануне сообщил телеканал «360».

Пользователям обещают терабайт бесплатного мобильного трафика якобы в честь 10-летия мессенджера, но для этого нужно перейти по ссылке, ответить на вопросы и отправить ссылку 30 своим друзьям.

В ESET отметили, что под страницу опроса замаскирован фишинговый сайт, который крадет данные пользователей.

11 июня мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными разбирательствами за нарушение правил пользования. Новые меры начнут действовать с 7 декабря 2019 года.

В список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений и использование программы не в личных целях. Разработчики также отметили, что будут прибегать и к техническим способам борьбы с нарушителями.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ