В субботу Таллинн посещают до 3300 круизных туристов

В 7.55 в порт Ванасадам прибыл круизный лайнер Marina под флагом Маршалловых островов, на борту которого до 1100 пассажиров. Пришедшее из Стокгольма судно покинет Таллинн в 18 часов и возьмет курс на Петербург. В пункт назначения десятидневного круиза — Копенгаген — лайнер прибудет утром Иванова дня. Билет на этот круиз стоит примерно 7000 евро.

В 8.14 в Таллинн прибыл круизный лайнер Aidamar под итальянским флагом, на его борту до 2200 пассажиров. Пришедшее из Варнемюнде близ Ростока судно покинет Таллинн в 17 часов и возьмет курс на Петербург.

В воскресенье ожидается прибытие в Таллинн 19- палубного судна Azurat длиной 290 м, на нем прибудут знакомиться с эстонской столицей 3200 туристов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.