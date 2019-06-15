Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся через крышу: погиб пассажир

В Центр тревоги сообщили об аварии в Алакюла, волость Марьямаа, вечером в 19.30. По первоначальным данным, мужчина за рулем Subaru WRX выехал из-за поворота на прямой участок дороги, где потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги, вылетел в поле, пролетев в воздухе несколько десятков метров, и перевернулся через крышу.

Оперативный руководитель Ляэнаской префектуры Максим Коржин сказал, что сейчас нельзя с уверенностью сказать, что привело к трагической аварии, это будет выяснено в ходе расследования. Экспертиза выяснит, был ли водитель трезв, также будет установлена скорость, хотя автомобиль получил довольно тяжелые повреждения.

Оперативный руководитель полиции отметил, что с потеплением и улучшением дорожных условий водители ошибочно полагают, что в летнем сезоне полагается более высокая скорость. «К сожалению, многие аварии и их статистика показывают, что независимо от сезона при низкой скорости могло бы быть значительно меньше аварий, пострадавших в них и погибших», - сказал он.