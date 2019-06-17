Проблему нехватки трехсот учителей информатики готов решить Таллиннский университет

Таллиннский Университет открывает две новых учебных программы, чтобы предложить быстрое решение проблемы нехватки учителей информатики в образовательной системе Эстонии. На данный момент в эстонских школах работают пятьдесят квалифицированных учителей информатики, но необходимо еще триста учителей.
По словам директора Института цифровых технологий ТЛУ Пеэтера Нормака, для решения проблемы составлены две учебные программы. «Одна из них предназначается для тех, кто уже имеет педагогическое образование — они смогут в течение года пройти переобучение, которое позволит получить и специальность учителя информатики. Вторая программа — для людей с высшим образованием, которые не обучались на педагога — для них предусмотрена двухлетняя магистерская программа», - пояснил он.
Благодаря получению дополнительной специализации учителя информатики, нынешние педагоги смогут повысить свою конкурентоспособность. Дополнительную ценность эта специальность принесет и тем, чья основная работа связана, например, с каким-то ИТ-предприятием. «Мы надеемся, что преподавание информатики привлечет в дальнейшем больше ИТ-специалистов из различных предприятий. В старших классах общеобразовательных школ учащимся предлагается изучать основы проектов развития дигитальных решений. Это могли бы вести и ИТ-специлисты из разных компаний. Благодаря этому выиграют как школы, так — в долгосрочной перспективе — и предприятия за счет растущего числа абитуриентов, которые выберут университетские учебные программы в ИТ-сфере», - говорит Нормак.
Новая программа по подготовке учителей информатики как по своему содержанию, так и по форме довольно гибкая. Также предлагается возможность для междисциплинарных проектов и проектов непрерывного обучения вместе со студентами других специальностей. Сессионная организация обучения подходит и тем, кто работает с полной нагрузкой. «Помимо информатиков и руководителей тематических кружков, мы ждем и тех, кто закончил бакалавриат по другим технологическим, инженерным или реальным специальностям, и кто заинтересован в изучении и последующем преподавании дигитальных технологий», - добавил директора института.
Обучение в Институте дигитальных технологий проходит и в лабораториях, где изучаются новейшие решения виртуальной и расширенной реальности, 3D-моделирования, интерактивного дизайна, робототехники и построения сетей. Прием в Таллинский Университет на магистерскую программу учителя информатики и на переобучение на эту специализацию начнется 20 июня и продлится в случае магистратуры до 1 июля, а для программы переобучения — до середины августа.