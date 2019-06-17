Проблему нехватки трехсот учителей информатики готов решить Таллиннский университет

По словам директора Института цифровых технологий ТЛУ Пеэтера Нормака, для решения проблемы составлены две учебные программы. «Одна из них предназначается для тех, кто уже имеет педагогическое образование — они смогут в течение года пройти переобучение, которое позволит получить и специальность учителя информатики. Вторая программа — для людей с высшим образованием, которые не обучались на педагога — для них предусмотрена двухлетняя магистерская программа», - пояснил он.

Благодаря получению дополнительной специализации учителя информатики, нынешние педагоги смогут повысить свою конкурентоспособность. Дополнительную ценность эта специальность принесет и тем, чья основная работа связана, например, с каким-то ИТ-предприятием. «Мы надеемся, что преподавание информатики привлечет в дальнейшем больше ИТ-специалистов из различных предприятий. В старших классах общеобразовательных школ учащимся предлагается изучать основы проектов развития дигитальных решений. Это могли бы вести и ИТ-специлисты из разных компаний. Благодаря этому выиграют как школы, так — в долгосрочной перспективе — и предприятия за счет растущего числа абитуриентов, которые выберут университетские учебные программы в ИТ-сфере», - говорит Нормак.

Новая программа по подготовке учителей информатики как по своему содержанию, так и по форме довольно гибкая. Также предлагается возможность для междисциплинарных проектов и проектов непрерывного обучения вместе со студентами других специальностей. Сессионная организация обучения подходит и тем, кто работает с полной нагрузкой. «Помимо информатиков и руководителей тематических кружков, мы ждем и тех, кто закончил бакалавриат по другим технологическим, инженерным или реальным специальностям, и кто заинтересован в изучении и последующем преподавании дигитальных технологий», - добавил директора института.