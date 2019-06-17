Атомного оружия в мире стало меньше, но ядерные державы продолжают его модернизировать

"Ключевой вывод состоит в том, что, несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", - приводятся в докладе слова председателя правления SIPRI Яна Элиассона.

Как сказано в документе, на начало 2019 года в мире существует девять ядерных государств: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Все они обладали примерно 13 865 единицами ядерного оружия (в начале 2018 года - около 14 465). Из них 3750 развернуты в оперативных частях, почти 2000 находятся в состоянии высокой готовности.

По подсчетам SIPRI, общее уменьшение ядерных арсеналов произошло в основном благодаря России и США, на которые совокупно приходится свыше девяноста процентов ядерных вооружений. Они продолжали сокращать стратегические ядерные силы в соответствии с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), делая при этом и односторонние шаги в сторону сокращения.

В 2018 году обе страны объявили о достижении оговоренного в договоре лимита в установленные сроки. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, если не будет его продления. В настоящее время страны-подписанты его не обсуждают, а перспективы дальнейшего сокращения российских и американских ядерных сил становятся все более маловероятными на фоне политических и военных разногласий между двумя государствами.

В докладе отмечается, что и у России, и у США есть дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, а также ракетных и авиационных средств их доставки. В 2018 году Министерство обороны США приняло план разработки новых ядерных вооружений и модифицирования других, чтобы повысить их роль и практические возможности.

Ядерные арсеналы всех остальных стран значительно меньше, однако все эти государства либо разрабатывают новые системы, либо уже размещают их, либо объявляют о намерении идти по этому пути. Китай, Индия и Пакистан наращивают запасы таких вооружений и "расширяют производство расщепляющихся материалов военного назначения в объемах, способных привести к существенному увеличению их запасов ядерного оружия в следующем десятилетии".