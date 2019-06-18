Вт, 18.06.2019
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Резкое торможение: рост экономики России замедлился, эксперты ждут ухудшения

Экономика. Иллюстративное фото.

ФОТО: Postimees.ee

ВВП России в первом квартале вырос всего на 0,5%, сообщил Росстат. По сравнению с четвертым кварталом ВВП сократился на 17,7%. Экономисты в последние недели активно снижают прогнозы экономического роста России.

Первая оценка темпов роста ВВП в первом квартале этого года совпала с предварительной: российская экономика выросла всего на 0,5% год к году, хотя в четвертом квартале 2018 года рост составлял 2,7%, а в третьем квартале - 2,2%.

В годовом выражении в первом квартале этого года на 3% снизилась розничная торговля, а на 3,5% упала недвижимость.

Статистика по промышленному производству за первые пять месяцев этого года также показывает заметное замедление. За этот период промпроизводство выросло на 2,4%, но в мае рост замедлился и составил всего 0,9% год к году.

Поквартальные данные по ВВП показали еще более серьезный спад. Российская экономика снизилась на 17,7%.

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