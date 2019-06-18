Резкое торможение: рост экономики России замедлился, эксперты ждут ухудшения

«Все это негативно влияет на ВВП», - сказал он. По его словам, эти два фактора равномерно влияют на все замедляющиеся сектора экономики.

Резкое падение почти на 18% Девятов объясняет эффектом сезонности, в начале года деловая активность традиционно ниже. Кроме того, сказался эффект высокой базы - в четвертом квартале прошлого года экономика показала хороший результат.

Рост ВВП в четвертом квартале прошлого года оказался выше ожиданий экспертов. Минэкономразвития тогда объясняло неожиданно позитивные данные выросшими объемами строительства в Ямало-Ненецком автономном округе.

Снижение прогнозов

В прошлую пятницу Центральный банк снизил прогноз по росту экономики в этом году с 1,2-1,7% до 1-1,5%. В банке объяснили, что статистика за первый квартал оказалась слабой.

Именно замедление экономики стало одним из факторов, которые в ЦБ принимали во внимании перед тем, как снизить ставку, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, в ЦБ ждали замедления экономики в начале года на фоне повышения НДС и замедления мировой экономики, но реальное снижение деловой активности оказалось серьезнее.

В понедельник свой прогноз по России снизило рейтинговое агентство Fitch. Экономисты агентства полагают, что в этом году российский ВВП вырастет на 1,2% против 1,5%. Аналитики агентства указывают, что рост российской экономики в первом квартале этого года оказался очень слабым. Кроме того, Fitch обратил внимание на слабую динамику потребления и инвестиций.

В самом начале июня прогноз по экономике России снизил Всемирный банк, второй раз за последний год. Изначально эксперты банка ожидали, что экономика в этом году вырастет на 1,5%, в апреле они снизили прогноз до 1,4%, а затем и до 1,2%.

В докладе о состоянии российской экономики эксперты Всемирного банка обращают внимание на то, что многие российские домохозяйства близки к границе бедности, растет неформальная занятость, а на средних и крупных предприятиях почти не создается рабочих мест.

Ускорение в будущем

В Fitch и ЦБ полагают, что экономика начнет ускоряться во второй половине 2019 года. В Fitch рассчитывают на то, что потребление начнет расти. Кроме того, экономику поддержит рост госрасходов.

В ЦБ надеются, что эффект от реализации национальных проектов будет заметен во второй половине года.

Всемирный банк также ожидает, что рост экономики ускорится во второй половине этого года. Одной из причин в докладе называется смягчение денежно-кредитной политики ЦБ.