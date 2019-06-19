Латвия может снизить акциз на алкоголь уже в августе

Он отметил, что такой ответный шаг на политику Эстонии, которая резко понижает акциз, является само собой разумеющимся, но в летний период быстро принять решение о снижении акциза будет сложно.

"Вчера у меня состоялся разговор с премьером Эстонии Юрии Ратасом, мы обсудили вопрос о столь стремительном снижении акциза, но более подробно будем говорить в четверг и пятницу, когда в Брюсселе у меня состоится встреча с эстонским коллегой", - сказал Кариньш.

Ранее премьер заявил, что Эстония нарушила соглашение с Латвией об акцизном налоге на алкоголь и начала "войну", поэтому Латвии не остается ничего иного, как ответить соответствующим снижением акциза на спиртные напитки.

Кариньш напомнил, что несколько лет назад оба государства заключили соглашение о том, что Латвия будет повышать акцизный налог, чтобы приблизиться к уровню Эстонии. Латвия тогда обязалась делать это постепенно, чтобы избежать роста объемов контрабанды алкоголя.

"К нашему удивлению, эстонские правительство и парламент решили нарушить данное соглашение. Они внезапно планируют резко снизить акцизный налог", - сказал Кариньш, отметив, что это ставит Латвию в очень неудобную ситуацию, на которую страна вынуждена "отвечать совершенно против своей воли".

"Я ни в коем случае не хочу акцизной войны с Эстонией, но, если эстонцы нарушают соглашение и начинают войну против нас, нам ничего другого не остается, как ответить соответствующим снижением акциза", - заявил глава правительства.

По его словам, для Латвии такой шаг будет означать возвращение "примерно на уровень прошлого года". Латвия надеется, что эстонцы будут готовы сесть за стол переговоров и найти решение, хотя до сих пор все попытки говорить о том, чтобы они не предпринимали этот шаг, были безрезультатными.

В марте этого года ставки акцизного налога на алкогольные напитки в Латвии были повышены. Тогда отмечалось, что применяемая в Латвии ставка акцизного налога на крепкий алкоголь будет эквивалентна налоговой ставке в Литве, а по сравнению с Эстонией она будет существенно ниже.