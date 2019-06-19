Скоро в пляжной зоне Пирита произойдут изменения

«Принятая детальная планировка создает возможности развития этой зоны как единого целого, где созданы современные условия для отдыха, - констатировал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - В том числе планируется строительство пляжных павильонов, временных трибун и открытой эстрады, а также необходимых для обслуживания пляжа объектов и прибрежного променада".

Планировка охватывает территорию в 45,1 гектара и предусматривает запрос на уменьшение ранее запретного для строительства приморского пояса, который был расширен общей планировкой Пирита. Это необходимо для увеличения собственно пляжа со всеми необходимыми удобствами и уменьшения на него удельной нагрузки. Променад и система дорожек ориентированы исключительно на пешеходов и так называемый легкий транспорт - велосипед или роликовые коньки. Будут оборудованы 24 стоянки в общей сложности на 300 велосипедов.