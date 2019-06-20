Опрос: дополнительные деньги лучше отдать на здравоохранение, чем на повышение пенсий

Повышение зарплат – это проблема для каждого

По словам Айвара Воога, поставленные правительством в качестве приоритетов темы не трогают людей, поскольку поддержка правительства в целом низкая – ниже 40 процентов: «Таким образом, людям важны обычные вещи, которые всплывают и в евробарометре. Основные проблемы связаны с социальной и медицинской системами».

Тема повешения зарплат в определенных сферах деятельности, по словам Воога, исходит из того, что люди ждут улучшения своих зарплат: «Во многих профессиях зарплаты не растут также быстро, как цены. Реальная покупательская способность, конечно, увеличилась, но в определенных профессиях ожидания растут быстрее, чем происходит реальное повышение зарплат. Если бы в опросе упоминались другие профессии, то и они вышли бы на передний план, поскольку ожидание повышения имеется повсеместно, вне зависимости от того, где люди работают».

Повышение пенсий повлияет на все сферы деятельности

Михаил Корб. ФОТО: Liis Treimann

Михаил Корб, генеральный секретарь Центристской партии:

«Социальные вопросы всегда были и остаются для людей важными. Также как и повышение зарплат. Во время первого правления Юри Ратаса мы договорились о дополнительном финансировании здравоохранения на 300 миллионов евро в течение пяти лет, чтобы сократить очереди к врачам. К сожалению, очереди все еще очень длинные и, конечно, солидарную систему нужно и дальше реформировать и вносить в нее дополнительный вклад.

В то же время, мы должны учесть, что у эстонских пенсионеров риск оказаться за чертой бедности самый высокий в Европе. Средняя пенсия по старости в первом квартале 2019 года составляла 448,2 евро, что меньше, чем минимальная зарплата. Нет сомнений в том, что одним только ежегодным индексированием пенсий мы не сможем предложить пожилым людям достойную жизнь. Повышение пенсий не является делом само по себе, это повлияет на все сферы деятельности, поскольку если у пожилых людей нет денег, чтобы заплатить за лекарства, отопить свои квартиры или купить продукты, то это не только его проблема, это - проблема всего государства, и она в той или иной степени влияет как на здравоохранение, так и на социальную помощь.

Финансирование науки, конечно, не составляет один процент от ВВП, но финансирование науки увеличивается на 150 миллионов евро. Таким образом, нельзя говорить, что нынешнее правительство не считает важным те же проблемы, что и жители Эстонии. Точно также и дальше будут активно изыскиваться возможности для повышения пенсий и повышения зарплат».