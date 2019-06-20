Опрос: дополнительные деньги лучше отдать на здравоохранение, чем на повышение пенсий

Жители Эстонии ждут от государства дополнительных средств для здравоохранения, повышения зарплат и науки – такие результаты показал опрос, проведенный Kantar Emor, пишет Postimees.
Раздававшие разным общественным группам перед выборами громкие обещания правительство сразу после выборов начало постепенно отказываться от предвыборных слов, поскольку денег на все просто нет. Но партия премьер-министра – Центристская партия – подчеркнула, что от своего основного обещания – внеочередного повышения пенсий – не откажется ни в коем случае, его реализация просто отодвигается по срокам.
Однако из нового опроса выясняется, что для людей есть более важные, чем внеочередное повышение пенсий, дела. Более того, даже сами пенсионеры не считают это самыми главными расходами, нуждающимися в дополнительных деньгах.
В ходе заказанного Postimees и проведенного Kantar Emor опроса у людей спрашивали, в какие сферы деятельности государство должно добавить средств? Участники опроса единодушно сошлись в том, что самым главным является здравоохранение, которое назвал 71 процент опрошенных.
Внеочередное повышение пенсий, по мнению жителей Эстонии, занимает по значимости лишь четвертое место. А за ним идет необходимость повысить зарплаты полицейским, спасателям, учителям и работникам культуры. Также для людей более важным является финансирование науки.
Руководитель области маркетинговой стратегии Kantar Emor Айвар Воог прокомментировал, что, по мнению большинства жителей Эстонии, государство должно вносить больший вклад в здравоохранение и повышение зарплат: «Этим двум сферам деятельности отдает предпочтение большинство во всех социально-демографических группах».
Здоровье и размер пенсии связаны между собой
«Проблемы, связанные со здоровьем, в пенсионном возрасте являются крайне важными, и именно здесь ощущается большая нехватка средств. Повышение пенсий явно пошло бы на расходы, связанные со здоровьем», - сказал он.
Основное обещание Центристской партии – внеочередное повышение пенсий – что понятно, предназначено для пенсионеров. Но из ответов людей, пребывающих в пенсионном возрасте, выяснилось, что даже для них финансирование внеочередного повышения пенсий не является самым важным. Направление туда дополнительных средств важным посчитали 55 процентов пенсионеров. С поддержкой в 76 процентов этот пункт опережает здравоохранение, а чуть меньше – 54 процента – имеет повышение зарплат представителям разных профессий и финансирование науки с 52 процентами.
Люди, большая часть которых в ближайшее время выйдут на пенсию, то есть в возрасте 50-64 лет, повышению пенсий предпочли бы финансирование здравоохранения и науки, а также повышение зарплат.
Весьма интересными оказались ответы на вопрос в зависимости от того, какую партию поддерживают участники опроса. Избиратели Партии реформ считают важнейшим повышение зарплат, сторонники социал-демократов с существенным перевесом предпочитают финансирование науки. У почитателей других партий на первом месте оказалось здравоохранение.
Заслуживает внимания тот факт, что, например, для сторонников EKRE повышение зарплат полицейских, спасателей и учителей важнее, чем, например, для сторонников Центристской партии. При этом лишь 16 процентов избирателей EKRE считают, что государство должно финансировать науку.
И избиратели Центристской партии не считают науку самыми важными расходами, эту тему поддержали лишь 22 процента отвечавших. Среди сторонников других партии более 50 процентов участников опроса сказали, что для науки важно найти дополнительное финансирование.
Строительство четырехполосных шоссе и границы между Эстонией и Россией важнее, скорее, для избирателей EKRE и «Отечества». Парадоксально, что председатель EKRE, министр внутренних дел Март Хельм считает необходимым поджать этот проект и сократить расходы.
Повышение зарплат – это проблема для каждого
По словам Айвара Воога, поставленные правительством в качестве приоритетов темы не трогают людей, поскольку поддержка правительства в целом низкая – ниже 40 процентов: «Таким образом, людям важны обычные вещи, которые всплывают и в евробарометре. Основные проблемы связаны с социальной и медицинской системами».
Тема повешения зарплат в определенных сферах деятельности, по словам Воога, исходит из того, что люди ждут улучшения своих зарплат: «Во многих профессиях зарплаты не растут также быстро, как цены. Реальная покупательская способность, конечно, увеличилась, но в определенных профессиях ожидания растут быстрее, чем происходит реальное повышение зарплат. Если бы в опросе упоминались другие профессии, то и они вышли бы на передний план, поскольку ожидание повышения имеется повсеместно, вне зависимости от того, где люди работают».
Kantar Emor в период с 6 по 13 июня опросил в форме электронного собеседования 1229 жителей Эстонии в возрасте 15-84 лет.
Повышение пенсий повлияет на все сферы деятельности
Михаил Корб, генеральный секретарь Центристской партии:
«Социальные вопросы всегда были и остаются для людей важными. Также как и повышение зарплат. Во время первого правления Юри Ратаса мы договорились о дополнительном финансировании здравоохранения на 300 миллионов евро в течение пяти лет, чтобы сократить очереди к врачам. К сожалению, очереди все еще очень длинные и, конечно, солидарную систему нужно и дальше реформировать и вносить в нее дополнительный вклад.
В то же время, мы должны учесть, что у эстонских пенсионеров риск оказаться за чертой бедности самый высокий в Европе. Средняя пенсия по старости в первом квартале 2019 года составляла 448,2 евро, что меньше, чем минимальная зарплата. Нет сомнений в том, что одним только ежегодным индексированием пенсий мы не сможем предложить пожилым людям достойную жизнь. Повышение пенсий не является делом само по себе, это повлияет на все сферы деятельности, поскольку если у пожилых людей нет денег, чтобы заплатить за лекарства, отопить свои квартиры или купить продукты, то это не только его проблема, это - проблема всего государства, и она в той или иной степени влияет как на здравоохранение, так и на социальную помощь.
Финансирование науки, конечно, не составляет один процент от ВВП, но финансирование науки увеличивается на 150 миллионов евро. Таким образом, нельзя говорить, что нынешнее правительство не считает важным те же проблемы, что и жители Эстонии. Точно также и дальше будут активно изыскиваться возможности для повышения пенсий и повышения зарплат».