Ср, 26.06.2019
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  • На Лаагна-теэ произошла авария с участием BMW и Peugeot: два человека в больнице

На Лаагна-теэ произошла авария с участием BMW и Peugeot: два человека в больнице

Vilkurid. Foto on illustratiivne.

ФОТО: unsplash.com

Во вторник, 25 июня, около 17.20 в Таллинне на Лаагна-теэ произошла авария с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

ДТП произошло неподалеку от автобусной остановки «Сабатяхе». Автомобиль BMW 520D под управлением 34-летнего мужчины врезался в решивший совершить разворот Peugeot Partner, за рулем которого находился 67-летний мужчина.

Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя и 59-летнюю пассажирку Peugeot.

Медики оказали водителю BMW первую помощь на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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