На Лаагна-теэ произошла авария с участием BMW и Peugeot: два человека в больнице

Во вторник, 25 июня, около 17.20 в Таллинне на Лаагна-теэ произошла авария с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
ДТП произошло неподалеку от автобусной остановки «Сабатяхе». Автомобиль BMW 520D под управлением 34-летнего мужчины врезался в решивший совершить разворот Peugeot Partner, за рулем которого находился 67-летний мужчина.
Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя и 59-летнюю пассажирку Peugeot.
Медики оказали водителю BMW первую помощь на месте.
Обстоятельства ДТП выясняются.