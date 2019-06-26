Обычная проверка автомобиля привела к погоне и задержанию пьяного водителя без прав

Как пишет Tartu Postimees, 24 июня полицейские следили за порядком на дорогах Пыльтсамаа. «Оказавшись на улице Парги, мы решили проверить автомобиль Mercedes, который тронулся от жилого дома. Мы последовали за ним и дали водителю знак остановиться, но вместо этого он только прибавил скорость и продолжил ехать», - сказал патрульный полицейский Йыгева Арси Алавере.

Он добавил, что в вечернее время автомобиль менее чем за минуту погони успел преодолеть множество улиц и велосипедно-пешеходных дорог, прежде чем водитель, наконец, не остановился на газоне одного из частных домов на улице Тамме.

«При проверке водителя сразу стало понятно, почему он себя так повел. Находившийся за рулем мужчина был пьян, а, кроме того, у него отсутствовали водительские права. Ранее он неоднократно попадался пьяным за рулем и поэтому у него изъяли водительские права. Мы задержали 28-летнего мужчину и отвезли его в арестную камеру, в отношении него было начато уголовное производство», - рассказал Алавере.