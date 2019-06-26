Любительский бокс отправлен в нокаут

В мае исполком МОК вынес первоначальные рекомендации по лишению AIBA статуса признания. Международная ассоциация бокса не выполнила требования со стороны олимпийского комитета по вопросам управления финансов, судейства и этики. МОК около пяти лет боролся с многочисленными жалобами на судейство в олимпийских и не только турнирах, а также нередкими допинговыми случаями в этом виде спорта.

Хотя бокс все-таки останется в программе Игр-2020, но, по сути, одна из самых старых дисциплин Олимпиад вскоре перейдет в разряд второстепенных и, если AIBA не сумеет доказать, что проблемы в боксе решены, начент терять финансирование в любительском боксе.

AIBA могут восстановить в правах только после Олимпиады в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.