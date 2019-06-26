Бомба времен Второй мировой войны стала причиной мощного взрыва, огромной воронки и землетрясения в Германии

Специалисты сразу предположили, что произошел взрыв боеприпаса. Но в воскресенье осколков найдено не было. Проведя исследования на следующий день, они с уверенностью заявили, что инцидент был вызван бомбой времен Второй мировой войны.

Эксперты считают, что речь в данном случае идет о 250-килограммовой бомбе, оснащенной химическим взрывателем замедленного действия. Они были сконструированы так, чтобы бомбы взрывались через несколько часов или через несколько дней после сбрасывания, но не все срабатывали, как это было предусмотрено, отмечает NEWSru со ссылкой на Deutsche Welle.

После Второй мировой войны на территории Германии было зарегистрировано около двух десятков подобных происшествий. Последние случаи произвольного взрыва таких авиационных бомб произошли 2011-м и 2013 годах в Гессене и Баварии. Немецкие саперы до сих пор обезвреживают около 5000 бомб времен Второй мировой войны ежегодно. Согласно оценкам экспертов, в земле на территории Германии их находится еще несколько десятков тысяч.

Gestern wurde in einem Feld im Bereich von #Limburg-Ahlbach ein Krater (10 m Durchmesser, 4 m tief) gemeldet. Bisher keine definitiven Hinweise auf einen mutmaßlichen Blindgänger. Heute weitere Untersuchungen.

Unsere Pressemeldung:

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24 июня в Гессене также были обнаружены бомба немецкого производства весом 250 кг и американский снаряд весом 50 кг в непосредственной близости друг от друга. Из-за этого 2,5 тысячи человек временно покинули свои дома. Саперы произвели контролируемый взрыв бомбы, а снаряд был обезврежен, сообщает ТАСС.