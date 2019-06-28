Пт, 28.06.2019
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  • Борьба: управа Пирита спиливает деревья, а горожане сажают их вновь

Борьба: управа Пирита спиливает деревья, а горожане сажают их вновь

Управа района Пирита.

ФОТО: Pirita linnaosavalitsus

Районная управа Пирита ежегодно заказывает фрезеровку пней на принадлежащей городу земле, однако инициативные горожане вместо пней высаживают новые деревья и сводят все усилия и затраты управы к нулю.

"К следующей неделе заказана фрезеровка 220 пней. Это самый быстрый способ избавиться от них. В отличие от метода выкорчевывания после фрезеровки пней восстановить озеленение гораздо проще. При выкорчевывании можно легко повредить подземные коммуникационные кабели. К тому же конечный результат после фрезеровки пней выглядит лучше", – сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Старейшина отмечает, что активные горожане при этом сажают новые деревья вместо старых. По его словам, деревья были спилены не без причины. Это было необходимо, чтобы избежать слепых углов, так как стволы могут мешать дорожному движению.

"Они были спилены в целях безопасности, – добавил Лийнат. – Если очень хочется посадить деревья, это нужно согласовывать это с районной управой".

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