Борьба: управа Пирита спиливает деревья, а горожане сажают их вновь

"К следующей неделе заказана фрезеровка 220 пней. Это самый быстрый способ избавиться от них. В отличие от метода выкорчевывания после фрезеровки пней восстановить озеленение гораздо проще. При выкорчевывании можно легко повредить подземные коммуникационные кабели. К тому же конечный результат после фрезеровки пней выглядит лучше", – сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Старейшина отмечает, что активные горожане при этом сажают новые деревья вместо старых. По его словам, деревья были спилены не без причины. Это было необходимо, чтобы избежать слепых углов, так как стволы могут мешать дорожному движению.