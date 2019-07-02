Арестован подозреваемый в жестоком убийстве 16-летнего юноши

В воскресенье утром, 30 июня, в волости Тарту горел жилой дом. В ходе работ по тушению в нем нашли труп 16-летнего юноши. Полиция задержала в качестве подозреваемых в поджоге, в результате которого погиб человек, двух молодых мужчин в возрасте 21 и 22 лет.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарьи-Лийзы Сари, она подала в суд ходатайство об аресте молодого человека, который, согласно собранным доказательствам, поджег жилой дом. Как объяснила прокурор, основанием для ареста стала его биографии и особый цинизм в отношении жизни и здоровья другого человека.
«21-летнего подозреваемого ранее неоднократно наказывали в уголовном порядке за насильственные преступления. Речь идет о человеке, которому было дано несколько возможностей встать на путь законопослушной жизни, но он их так и не использовал. Это доказывает то обстоятельство, что новое преступление произошло во время испытательного срока», - добавила Сари.
Второй задержанный в качестве подозреваемого 22-летний мужчина ранее не был судим в уголовном порядке. Его роль в этом преступлении нуждается в уточнении в ходе дальнейшего производства.
Тартуский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и на два месяца взял 21-летнего подозреваемого под стражу.