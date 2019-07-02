Арестован подозреваемый в жестоком убийстве 16-летнего юноши

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарьи-Лийзы Сари, она подала в суд ходатайство об аресте молодого человека, который, согласно собранным доказательствам, поджег жилой дом. Как объяснила прокурор, основанием для ареста стала его биографии и особый цинизм в отношении жизни и здоровья другого человека.

«21-летнего подозреваемого ранее неоднократно наказывали в уголовном порядке за насильственные преступления. Речь идет о человеке, которому было дано несколько возможностей встать на путь законопослушной жизни, но он их так и не использовал. Это доказывает то обстоятельство, что новое преступление произошло во время испытательного срока», - добавила Сари.

Второй задержанный в качестве подозреваемого 22-летний мужчина ранее не был судим в уголовном порядке. Его роль в этом преступлении нуждается в уточнении в ходе дальнейшего производства.