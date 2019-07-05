Спецслужбы Украины задержали экс-зенитчика из Снежного, близ которого сбили MH17

Цемах содержится в Киеве в качестве подозреваемого, подчеркнул Гонтарев. Бывший командир ПВО будет находиться под стражей как минимум в течение предстоящих 60 суток, пишет DW.com. Ему предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса Украины создание террористической группы или террористической организации. Она предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

Фигурант по делу MH17

Как отмечают СМИ, Цемах может быть ценным фигурантом по делу о крушении над Донецком в июле 2014 года лайнера Boeing-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Город Снежное находится в непосредственной близости от места крушения самолета.

В Службе безопасности Украины 24 июня сообщили, что задержали боевика ДНР, который до мая 2019 года входил в состав одного из артиллерийских подразделений. Фамилия Цемаха, однако, в сообщении пресс-службы СБУ не фигурировала.

В базе данных украинского сайта "Миротворец" Цемах значится как боевик незаконных вооруженных формирований, принимавший активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года и возглавлявший подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное.