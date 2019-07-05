Пт, 5.07.2019
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Очереди достали: жители материковой части Эстонии ездят сдавать экзамен по вождению на острова

Maanteeameti sõidueksam.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

На материке экзамен на получение водительских прав категории А и В необходимо ждать пару месяцев, а на Хийумаа очереди значительно короче, что привлекает на остров желающих побыстрее получить права.

По данным Департамента шоссейных дорог, более половины (54,55%) сдающих на Сааремаа экзамен на категорию А приезжают из Харьюмаа, а оставшиеся 45,45% – жители Хийуского уезда. Сдающие экзамен на категорию B – в основном местные жители (69%), за ними по численности следуют жители Харьюмаа, пишет rus.err.ee со ссылкой на Hiiu Leht.

Кроме того, сдавать экзамен на категорию В на Хийумаа приезжают из Ляэнемаа, Рапламаа, Пярнумаа, Ярвамаа и Ида-Вирумаа.

По словам руководителя экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Ристо Касемяэ, предпочтение отдается тем, кто закончил автошколу на Хийумаа и зарегистрировался на экзамен через школу или бюро обслуживания: "Если места появляются, то они уходят, так сказать, посторонним".

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