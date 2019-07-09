«Один что-то ляпнул»: Путин обещает не вводить санкции против Грузии

По словам Путина, участники протестов против действий властей России, которые проходят в Тбилиси, наносят непоправимый вред самой Грузии и ее народу.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», - сказал российский президент.

Выступление ведущего «Рустави 2», в котором тот использовал мат и упомянул мать Путина, он прокомментировал так: «Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, придет - продолжит работу».

«Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого», - продолжил Путин и объяснил нежелание вводить санкции заботах об этих людях.

«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения», - подытожил он.

Журналисты спросили, как Путин относится к идее возбудить уголовное дело против обматерившего его журналиста Габунии.

«Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, - ответил он. - Пусть вещает дальше».