Вт, 9.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко

«Один что-то ляпнул»: Путин обещает не вводить санкции против Грузии

Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS / Scanpix

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.

Антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии, цитирует заявление Путина ТАСС.

Путин находится в Екатеринбурге на Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Ранее во вторник Госдума приняла заявление, призывающее правительство применить специальные экономические меры против Грузии. Так депутаты отреагировали на слова телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, выступившего с матерным обращением к Путину и оскорбившим покойную мать президента.

Габуния отстранен от эфира на два месяца. Президент и премьер Грузии осудили телеведущего. Телекомпания «Рустави 2» извинилась перед аудиторией, но осудила власти за попытку давления на телеканал.

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