«Один что-то ляпнул»: Путин обещает не вводить санкции против Грузии

Антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии, цитирует заявление Путина
ТАСС.
Путин находится в Екатеринбурге на Глобальном саммите по производству и индустриализации.
Ранее во вторник Госдума приняла заявление, призывающее правительство применить специальные экономические меры против Грузии. Так депутаты отреагировали на слова телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, выступившего с матерным обращением к Путину и оскорбившим покойную мать президента.
Габуния отстранен от эфира на два месяца. Президент и премьер Грузии осудили телеведущего. Телекомпания «Рустави 2» извинилась перед аудиторией, но осудила власти за попытку давления на телеканал.
Журналисты в Екатеринбурге спросили Путина, когда он определится с продуктовым эмбарго или другими санкциями, которые могут быть введены против Грузии. Накануне депутаты предлагали ввести запрет на импорт вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы.
По словам Путина, участники протестов против действий властей России, которые проходят в Тбилиси, наносят непоправимый вред самой Грузии и ее народу.
«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», - сказал российский президент.
Выступление ведущего «Рустави 2», в котором тот использовал мат и упомянул мать Путина, он прокомментировал так: «Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, придет - продолжит работу».
«Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого», - продолжил Путин и объяснил нежелание вводить санкции заботах об этих людях.
«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения», - подытожил он.
Журналисты спросили, как Путин относится к идее возбудить уголовное дело против обматерившего его журналиста Габунии.
«Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, - ответил он. - Пусть вещает дальше».