Честь Эстонии на взрослом чемпионате мира будет отстаивать 14-летний спортсмен

В этом году командный чемпионат мира по дискогольфу пройдет впервые в Ида-Виру, в парках для дискогольфа Алутагузе и Мяэтагузе, с 21 по 24 августа. На данный момент в чемпионате мира примут участие 16 стран. Эстония, по оценкам специалистов, сможет претендовать на самые высокие места.