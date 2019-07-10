Ср, 10.07.2019
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  • Честь Эстонии на взрослом чемпионате мира будет отстаивать 14-летний спортсмен

Честь Эстонии на взрослом чемпионате мира будет отстаивать 14-летний спортсмен

Mathias Villota

ФОТО: Foto: Eesti Discgolfi Liit

В конце лета Эстония примет командный чемпионат мира по дискогольфу. Эстонию, в числе прочих, на равне со взрослыми будет представлять и совсем юный спортсмен, 14-летний Матиас Виллота, передает Postimees.

В этом году командный чемпионат мира по дискогольфу пройдет впервые в Ида-Виру, в парках для дискогольфа Алутагузе и Мяэтагузе, с 21 по 24 августа. На данный момент в чемпионате мира примут участие 16 стран. Эстония, по оценкам специалистов, сможет претендовать на самые высокие места.

FPO дивизион - Марис Перенди – Maris Perendi

MPO дивизион – Кристо Райк, Расмус Метсамаа, Свен Паюс, Сийм Исуп

MP40 – Раймо Киммель

MJ18 Маури Вилльманн, Матиас Виллота

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