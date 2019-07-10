Facebook собрался набрать в штат побольше женщин и темнокожих

Компания Facebook собирается к 2024 году вдвое увеличить число женщин, чернокожих и инвалидов в своём штате сотрудников. Это следует из отчёта компании о гендерном и этническом разнообразии, передает News.ru.
Мы представляем себе компанию, штат которой спустя пять лет будет как минимум на 50% состоять из женщин, афроамериканцев, испанцев, коренных американцев, людей с ограниченными возможностями и ветеранов, говорится в докладе.
"С 2014 года, когда начались наши стратегические усилия, мы добились определенного прогресса, увеличив число людей из традиционно недопредставленных групп, работающих в Facebook, но мы понимаем, что нам нужно делать больше", - сообщается на сайте компании.
В данный момент женщины составляют 37% от общего числа сотрудников Facebook, афроамериканцы и испанцы — 3,8% и 5,2% соответственно.