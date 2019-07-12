Полиция поймала велосипедного вора

«Мужчина украл 1 июля велосипеды и спрятал их в заброшенном здании. Полицейские нашли эти велосипеды уже на следующий день и вернули их владельцам. Мужчине удалось скрываться от полиции целую неделю, но теперь он должен понести ответственность за свои деяния, - сообщает Нарвское отделение полиции на своей странице в Facebook. - Надо отметить, что в летние месяцы значительно увеличивается количество краж велосипедов».

Ведущий следователь Сергей Масленников объяснил, что в большинстве случаев, преступнику не приходится особо напрягаться для совершения кражи велосипеда. «Многие пострадавшие позже признают, что оставили велосипед без присмотра и без замка перед домом или на ночь просто оставили его в подъезде», - говорит Масленников.

«В лучшем случае, вор оставит после себя след – будь это какая-то его личная вещь или он попадется в фокус видеокамеры, но надо признать, что часто для выяснения личности вора у нас нет совсем ничего. Для вора, как правило, это стиль жизни и рано или поздно он попадется. Не раз случалось, что мы раскрывали кражи гораздо позже и таким образом пострадавший получал свой велосипед аж через год или даже два года», - сказал следователь.