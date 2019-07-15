В Дубае изменились правила продажи алкоголя иностранным туристам

Иностранные туристы теперь могут получить бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь, которая гарантирует, что гости не нарушают закон,пишет turizm.ru. До нововведения приобрести спиртное в Дубае в обычных магазинах отдыхающие из других стран не могли. Для этого требовалась специальная лицензия, которую туристам не выдавали. Такие покупки иностранцы совершали только в отелях, барах и ресторанах. Получить 30-дневное алкогольное разрешение могут только лица, достигшие 21 года и не являющиеся мусульманами.