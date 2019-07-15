В Дубае изменились правила продажи алкоголя иностранным туристам

В Дубае иностранные туристы смогут покупать алкогольные напитки в магазинах. До этого приобрести спиртное гости эмирата могли только в барах или отелях. Об этом пишет Khaleej Times.
Иностранные туристы теперь могут получить бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь, которая гарантирует, что гости не нарушают закон,пишет turizm.ru. До нововведения приобрести спиртное в Дубае в обычных магазинах отдыхающие из других стран не могли. Для этого требовалась специальная лицензия, которую туристам не выдавали. Такие покупки иностранцы совершали только в отелях, барах и ресторанах. Получить 30-дневное алкогольное разрешение могут только лица, достигшие 21 года и не являющиеся мусульманами.
О том, как получить лицензию, туристам подробнее рассказывает местная сеть розничных магазинов по продаже алкоголя Maritime and Mercantile International (MMI). Вся необходимая информация, включая описание процедуры подачи заявки, представлена на ее официальной странице в интернете. После оформления заявки, туристу необходимо посетить любой магазин MMI с паспортом, заполнить специальную форму, подтверждающую, что покупатель является туристом. Кроме того, магазин возьмет копию паспорта и визы, после чего выдаст гостю брошюру с правилами употребления спиртных напитков в Дубае.
Власти эмирата также напомнили туристам о туристическом кодексе поведения, который включает в себя список следующих запретов:
- не употреблять алкоголь в общественных местах;
- не водить автомобиль в состоянии опьянения;
- не дебоширить;
- не посещать общественные места в пьяном виде.