Смотри, как будет выглядеть обновленный порт Ванасадам

Желание Таллиннского порта состоит в том, чтобы из исторической Таллиннской старой гавани создать место для отдыха как для пассажиров, так и для местных жителей. Цель конкурса заключалась в поиске временного решения для оживления порта Ванасадам.

По словам члена жюри и управляющего недвижимостью порта Таллинн Пирет Ютс, жюри оценило пригодность предложенного решения с точки зрения места и целей конкурса. «При выборе победителей мы также следили за тем, насколько легко и быстро реализуются предложенные идеи, чтобы они не требовали больших инвестиций и предлагали бы более активное использование морской зоны или просто были привлекательными для всех», - заявила Ютс.

На основании оценки жюри работа KOKO Architektid и KA Architektid была подчеркнута целостностью, универсальной функциональностью, выгодным и в то же время эффективным решением.

«Просторные буквы TALLINN - захватывающее место для фотографирования, напоминающее туристам город, который они посетили», - прокомментировала Ютс работу бюро KOKO Architektid.

ФОТО: Koko Arhitektid

«Работа архитекторов KA привлекла внимание своей идеей активного времяпровождения - качели, открытый кинотеатр, зона отдыха и чтения у бассейна Адмиралтейства оживляют пространство», - пояснила Ютс.

Архитектурное бюро Design Studio Sulev предлагает создать pop-up сцену.