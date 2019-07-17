Фото: оформленная дизайнером квартира в квартале Ротерманна ищет нового хозяина

Квартал Ротерманна - излюбленное место для прогулок, встреч с друзьями и шопинга. Да и квартиры там очень удобные и стильные. Например, вот эта, с дизайнерским интерьером, пишет портал Kodustiil.
Трехкомнатная квартира на пятом этаже площадью 82 квадратных метра готова к въезду новой семьи. Тщательно продуманный интерьер, теплое вечернее солнышко и много других приятных мелочей - славное предложение для любящих жить в центре города.
Квартира находится в одном из самых новых жилых домов квартала Ротерманна. Из гостиной можно выйти на балкон. Кухонный уголок оснащен современной бытовой техникой, а стильная итальянская кухонная мебель радикального черного цвета задает тон всему остальному интерьеру.
К главной спальне примыкает ванная комната, в которой имеются как ванна, так и душ. Рядом с гостевой комнатой, в которой стоит удобный диван-кровать, тоже есть ванная.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.