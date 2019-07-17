Ср, 17.07.2019
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  • Фото: оформленная дизайнером квартира в квартале Ротерманна ищет нового хозяина

Фото: оформленная дизайнером квартира в квартале Ротерманна ищет нового хозяина

ФОТО: City24

Квартал Ротерманна - излюбленное место для прогулок, встреч с друзьями и шопинга. Да и квартиры там очень удобные и стильные. Например, вот эта, с дизайнерским интерьером, пишет портал Kodustiil

Трехкомнатная квартира на пятом этаже площадью 82 квадратных метра готова к въезду новой семьи. Тщательно продуманный интерьер, теплое вечернее солнышко и много других приятных мелочей - славное предложение для любящих жить в центре города. 

ФОТО: City24

Квартира находится в одном из самых новых жилых домов квартала Ротерманна. Из гостиной можно выйти на балкон. Кухонный уголок оснащен современной бытовой техникой, а стильная итальянская кухонная мебель радикального черного цвета задает тон всему остальному интерьеру. 

ФОТО: City24

К главной спальне примыкает ванная комната, в которой имеются как ванна, так и душ. Рядом с гостевой комнатой, в которой стоит удобный диван-кровать, тоже есть ванная. 

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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