Как прекратить необоснованное обогащение собственников съемных квартир

Даже если арендатор уже сделал взносы в ремонтный фонд и в выплаты по кредитам, или договорился с арендодателем об оплате, он имеет право потребовать возврата платежей с арендодателя в соответствии с положениями о необоснованном обогащении, исходя из понятий ничтожности соглашения в значении статьи 273 ОПЗ и положений о необоснованном обогащении в значении части 1 статьи 1028 ОПЗ. Такое соглашение, которое противоречит закону и наносит ущерб арендатору, является недействительным, и прибыль, полученная от недействительной сделки, должна быть возвращена в соответствии с положениями о необоснованном обогащении.

На основании части 1 статьи 84 Закона об общей части гражданской ответственности ничтожная сделка изначально не влечет юридических последствий. Полученное на основании ничтожной сделки возвращается в соответствии с положениями о неосновательном обогащении, если законом не установлено иное.

Часть 1 статьи 1028 ОПЗ устанавливает, если лицо (получатель) получило от другого лица (передающего) что-либо в виде исполнения имеющегося или будущего обязательства, то передающий вправе потребовать от получателя возврата полученного, если обязательства не существует, оно не возникнет или же отпадет впоследствии.

Таким образом, у арендатора есть право потребовать назад необоснованно оплаченные взносы в ремонтный фонд и выплаты по кредиту. На основании части 1 статьи 146 Закона об общей части гражданской ответственности срок давности по требованию, вытекающему из сделки, составляет три года.

По закону, арендатор должен оплачивать услуги и действия, связанные с использованием жилого помещения, но не должен нести расходы, связанные с жильем или порядком его содержания.

Таким образом, если достигнуто соглашение о том, что арендатор также должен нести расходы на содержание жилья, оно считается недействительным. По требованию арендатора арендодатель должен вернуть суммы, уплаченные арендатором для покрытия ремонтного фонда и выплат по кредитам. Такого же мнения придерживается Таллиннская комиссия по аренде в своем решении № 11-1/203/11, вынесенном 04.05.2012.

Также арендатор может потребовать пени от предоставленной суммы требования на основании статьи 113 ОПЗ и в размере, указанной в статье 84 ОПЗ, что на данный момент составляет 0,02% в день.

У владельца квартиры нет права требовать плату за посредничество

Очень часто мы встречаемся с ситуациями, когда квартира сдается в аренду непосредственно от владельца, без привлечения маклера по недвижимости, однако владелец недвижимости все равно требует так называемую плату за договор.

При заключении договора аренды можно требовать плату за посредничество в размере стоимости аренды за 1 месяц только в случае, когда арендуемая площадь была найдена при посредничестве маклера. Это плата маклеру, а не владельцу.