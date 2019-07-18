Керсти Кальюлайд примет участие в любительской велогонке L'Étape du Tour

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье, 21 июля, примет участие в любительской велогонке L'Étape du Tour, призванной дать всем желающим возможность почувствовать себя профессионалами, участвующими в легендарной многодневке "Тур де Франс".
Участие президента в велогонке на дистанции 135 км в четверг, 18 июля, анонсировал rus.err.ee.
Каждый год в рамках L'Étape du Tour участники преодолевают один из этапов многдоневки Тур де Франс".
В гонке этого года примут участие около 16 000 любителей из 71 страны.