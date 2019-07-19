США обеспокоены усилением военного сотрудничества между Китаем и Россией

"С прошлого года и по сегодняшний день мы наблюдаем усиление сотрудничества между Россией и Китаем", - заявил Дэвидсон.

В частности, он напомнил о недавнем полете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории российского Дальнего Востока вокруг Тайваня.

"Китай не выражал протеста по этому поводу, хотя Китай выражает протест всем остальным странам на планете, которые совершают подобные вещи. Это заставляет думать, что у них (России) было молчаливое одобрение Китая", - считает он.

Адмирал также отметил, что Россия активно развивает военное присутствие на Дальнем Востоке. По его словам, Дальневосточный морской потенциал России с ее атомными подводными лодками с баллистическими ракетами представляет экзистенциальную угрозу.

При этом, добавил он, США рискуют потерять военное преимущество перед Китаем в середине следующего десятилетия, если не предпримут активных действий.

"На рубеже веков у Китая было всего около двух десятков спутников. В этом году они запустят больше спутников, чем любая другая страна на планете, включая Соединенные Штаты, и их будет 100", - отметил он.