Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск

Отдых политика начнется после важной встречи 20 июля и продлится 28 дней. Предположительно, глава правительства проведет отпуск в Альпах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bild.

Кроме того, изданию стало известно, что Меркель возьмет с собой книгу американской писательницы Сири Хустведт «Дрожащая женщина» (The Shaking Woman or A History of My Nerves). Отмечается, что в документальном произведении автор описала историю женщины, которая страдала от неконтролируемых приступов дрожи.

Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, Меркель два раза прослушала национальные гимны перед переговорами сидя из-за предыдущих приступов дрожи.