Постапокалиптическая романтика: заброшенная церковь, туберкулезная больница и не только

Итак, рассказываем, куда еще ехать за ощущениями постапокалиптической романтики!

Поместье Борнсминде

Построенное в стиле неоготики поместье передавалось по наследству от отца к сыну с 1499 до 1868 года. Им владели роды фон Хейден, Менгден, Шепинг. В советское время здесь были учебное заведение и туберкулезная больница (карточки больных и рентгеновские снимки до сих пор разбросаны по всему зданию), а с 1990 года здание заброшено. Владелец — ООО Rīts-L — разработал в 2001 году проект, но реконструкция здания так и не началась. На данный момент здание полностью заброшено и частично разрушено.

Гробинский замок

Когда-то это была внушительная постройка прямоугольного вида с трёхэтажным жилым корпусом в форме буквы "D". Несколько столетий замок был важным оборонительным сооружением. Но в результате военных действий 1795 и 1812 годов он утратил свое значение. За время своего существования замок многократно ремонтировался и модернизировался. Окончательно был заброшен в XVIII веке, когда Гробиня находилась во владении герцогов Курляндии. До наших дней сохранились средневековые стены, созданные в 17-м веке бастионы и защитные рвы.

Дворец Кауцминде

Дворец построен в стиле раннего классицизма в 1780 году. Хотя само имение значится в документах еще с 1459 года. До 1920 года усадьба была собственностью рода фон Паленов, затем до войны здесь располагалась школа домоводства, где воспитывали благородных девиц, ну а в советские времена - детский сад и сельскохозяйственный техникум.

На сайте pilis.lv, где собрана информация обо всех дворцах, замках и поместьях Латвии, указано, что в Кауцминде сохранилась первоначальная отделка интерьеров – настенные панели, двери. В реальности этого давно нет - в этом Русский TVNET лично убедился еще в 2012 году. Вандалы разграбили все, разбили, что можно, ну а завершает дело дождь и морозы.

Галгауская православная церковь Св. Яниса