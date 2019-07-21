Водолазы нашли тело пропавшего мужчины в Эмайыги

Сегодня водолазы вытащили из Эмайыги тело мужчины, который в пятницу упал в реку с лодки.
В пятницу в 21.02 в Лыунаский спасательный центр сообщили о том, что в реку упал 32-летний мужчина. Спасатели и добровольцы искали его и в воде, и на берегу. Поиски были осложнены трудным доступом к месту происшествия и отсутствием точной информации.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сказала Tartu Postimees, что полиция искала пропавшего как в субботу, так и в воскресенье с помощью собак и вертолета. Также его искали водолазы. Свой вклад в поиски внесли сотрудники Спасательного департамента и добровольцы.
Сегодня тело было обнаружено и вытащено на берег водолазами из дайв-клуба Maremark.
Двое мужчин плыли от Выртсъярв к Чудскому озеру, и один из них выпал из лодки. Как такое могло произойти, второй человек не смог объяснить. Ширина реки на месте происшествия 20-25 метров, а глубина, по словам местных, может достигать десяти метров. Чтобы добраться до места происшествия, спасателям пришлось использовать квадроциклы местных жителей.