Ратас прокомментировал критику президента в адрес EKRE

По словам премьер-министра Юри Ратаса, сильные эмоции и колкие высказывания могут натолкнуть на верные мысли, однако не помогут Эстонии ни дома, ни за границей, передает Postimees.
В прошлый четверг, 18 июля, президент Керсти Кальюлайд сказала изданию Foreign Policy, что ненавидит политиков EKRE за их поведение и извиняется за то, какое впечатление из-за них складывается об Эстонии.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, на всех эстонских политиках лежит ответственность за их слова и перед нашим государством.
"Поэтому обязанность политиков обращаться ко всем жителям Эстонии и избегать противопоставления их друг другу. В противном случае их слова бесполезны", - сказал Ратас.
"Наш путь состоит в том, чтобы найти общие интересы и отстаивая их, говорить и вести уважительно", - сказал Ратас. В качестве примера премьер-министр привел Праздник песни и танца: "Сколько единства у эстоноземельцев и как могущественны мы все вместе".
"Сильные эмоции и колкие высказывания могут натолкнуть на верные мысли, однако не помогут ни нашим людям, ни нашему государству - ни дома, ни за границей. Если мы как люди и как политики сможем учитывать эти принципы, то сможем все вместе способствовать развитию Эстонии", - сказал Ратас.