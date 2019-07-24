Выборы в Петербурге: как независимым кандидатам отказывают в регистрации

Два года назад Владимир Первовский переехал в Выборгский район Санкт-Петербурга. Состояние дворов в его районе было удручающим. Жители одного дома даже записали обращение к президенту с просьбой, чтобы у них во дворе наконец появилась детская площадка. Чуда не произошло. Первовский решил взять ситуацию в свои руки и стать муниципальным депутатом. Но столкнулся с трудностями.

Неверный адрес, фейковые очереди и силовое противостояние

Сначала выяснилось, что избирательная комиссия его района находится не по указанному адресу. Когда Владимир Первовский все-таки нашел комиссию в здании районной администрации, оказалось, что на прием документов выстроилась целая очередь из, как говорит Владимир, подставных людей, из-за которых ему и другим независимым претендентам на депутатский мандат не удавалось подать документы.

Такие нарушения на выборах в Санкт-Петербурге в этом году не стали редкостью. Общественные активисты обращали внимание и на фейковые очереди, и на сокрытие информации о сроках подачи документов. По закону такая информация должна быть напечатана в местной газете. Но тиражи изымались, а библиотеки, где в обязательном порядке должен был быть экземпляр газеты, закрывались на ремонт.

Чтобы подать документы, Владимиру пришлось в буквальном смысле ночевать перед зданием комиссии. Утром, когда он попал в здание, начались уже силовое противостояние. "Эти люди оттесняли нас из очереди. Оказалось, что они приходили в администрацию в обход охраны. Видимо их кто-то проводил ночью, и они оказывались прямо у двери комиссии, когда нас только запускали", - рассказывает Первовский.

С нападениями у здания избирательной комиссии столкнулся и руководитель штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. Он снимал очередь перед входом в здание комиссии по Екатерингофскому муниципальному округу на свой мобильный телефон, когда на него напал неизвестный. Он стал толкать Шуршева и пытался вырвать у него телефон.

Отказ в регистрации независимых кандидатов в Петербурге

Подать документы на регистрацию - только первый шаг. Документы независимых претендентов на место в муниципальном совете избирательные комиссии рассматривали очень пристально и часто отказывали в регистрации из-за мелочей. Например, Владимира Первовского не зарегистрировали из-за отсутствия уведомления от партии "Яблоко" о проведении конференции, на которой был выдвинут Первовский. При этом, по его словам, такое уведомление он лично приносил в избирательную комиссию, о чем у него есть расписка.

Другому потенциальному кандидату по его округу Роману Максимову отказали в регистрации из-за забракованных подписей. В адресе подписавшихся за него не совпадала одна литера. Максимов переписывал адрес из паспорта, где эта литера указана была, а в официальных документах комиссии ее не было. И подписи сочли недействительными.