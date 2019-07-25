В четверг Таллинн посещает более 5000 круизных туристов

В 7 часов в порту Ванасадам ошвартовалось прибывшее с Сааремаа Serenissima, вмещающее до 100 пассажиров. Судно покинет Таллинн в 14 часов.

Также в 7 часов в столицу прибыло вмещающее до 2000 пассажиров Serenade of the Seas, которое покинет порт в 16 часов.

В 8.45 в порту ошвартовалось вмещающее до 150 пассажиров Le Dumont D'Urville, которое покинет город в 16 часов.

С 9 до 17 часов в Таллинне останавливаются два круизных лайнера — вмещающий до 750 пассажиров Seven Seas Explorer и вмещающий до 2500 пассажиров Costa Magica.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.