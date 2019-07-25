Спасаемся от жары: в Таллинне работают десять общественных кранов с питьевой водой

«Наступившая жара может поставить под угрозу состояние здоровья людей с более слабым организмом, поэтому желательно не оставаться на солнце слишком долго и часто употреблять воду. В Таллинне доступная всем питьевая вода находится в десяти местах, семь из которых расположены на оживленных улицах в центре города. Краны с питьевой водой обозначены лого AS Tallinna Vesi», - рассказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.