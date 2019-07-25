Чт, 25.07.2019
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  • Спасаемся от жары: в Таллинне работают десять общественных кранов с питьевой водой

Спасаемся от жары: в Таллинне работают десять общественных кранов с питьевой водой

В Таллинне питьевую воду в свободном доступе можно найти в десяти местах.

ФОТО: Управа района Кесклинн

Пришедшая в Эстонию жара вынуждает употреблять больше воды. В Таллинне питьевую воду в свободном доступе можно найти в десяти местах.

«Наступившая жара может поставить под угрозу состояние здоровья людей с более слабым организмом, поэтому желательно не оставаться на солнце слишком долго и часто употреблять воду. В Таллинне доступная всем питьевая вода находится в десяти местах, семь из которых расположены на оживленных улицах в центре города. Краны с питьевой водой обозначены лого AS Tallinna Vesi», - рассказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.

По информации Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, краны с питьевой водой находятся в следующих местах:

  • На углу улицы Харью и Нигулисте
  • В начале улицы Виру у фонтана
  • В саду Пийскопи на Тоомпеа
  • В саду датской королевы
  • В полицейском парке
  • В Кадриорге у дороги по направлению к саду роз
  • В парке Таммсааре
  • В парке Лёвенру
  • Возле улицы Каларанна
  • На Ярвевана-теэ возле пешеходной дороги напротив Луйте, 41

В Таллинне питьевую воду в свободном доступе можно найти в десяти местах.

ФОТО: Управа района Кесклинн

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