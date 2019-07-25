Спасаемся от жары: в Таллинне работают десять общественных кранов с питьевой водой

Пришедшая в Эстонию жара вынуждает употреблять больше воды. В Таллинне питьевую воду в свободном доступе можно найти в десяти местах.
«Наступившая жара может поставить под угрозу состояние здоровья людей с более слабым организмом, поэтому желательно не оставаться на солнце слишком долго и часто употреблять воду. В Таллинне доступная всем питьевая вода находится в десяти местах, семь из которых расположены на оживленных улицах в центре города. Краны с питьевой водой обозначены лого AS Tallinna Vesi», - рассказал старейшина Кесклинн Владимир Свет.
По информации Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, краны с питьевой водой находятся в следующих местах:
- На углу улицы Харью и Нигулисте
- В начале улицы Виру у фонтана
- В саду Пийскопи на Тоомпеа
- В саду датской королевы
- В полицейском парке
- В Кадриорге у дороги по направлению к саду роз
- В парке Таммсааре
- В парке Лёвенру
- Возле улицы Каларанна
- На Ярвевана-теэ возле пешеходной дороги напротив Луйте, 41