Пт, 26.07.2019
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  • Видео: в аэропорту США двухлетнего ребенка унесла лента для багажа

Видео: в аэропорту США двухлетнего ребенка унесла лента для багажа

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Двухлетний мальчик проехал на ленте конвейера в багажное отделение аэропорта, в результате чего получил травму, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на The Washington Post.

На видео заснято, как любопытный ребенок взобрался на ленту конвейера. Когда это заметила мать и сотрудник аэропорта, они поспешили на помощь к ребенку, однако лента унесла его за резиновые шторки.

Мальчик катался в течение пяти минут, проехав даже через рентгеновский аппарат. В конце концов, ребенок оказался в багажном отделении, где его поймали сотрудники аэропорта. 

В результате инцидента мальчик ушиб правую руку. Он был отправлен в больницу.

По словам матери, ей нужно было поставить сына на пол, чтобы распечатать посадочный талон. Когда она обернулась в сторону мальчика, его уже не было рядом.

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