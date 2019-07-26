Видео: в аэропорту США двухлетнего ребенка унесла лента для багажа

На видео заснято, как любопытный ребенок взобрался на ленту конвейера. Когда это заметила мать и сотрудник аэропорта, они поспешили на помощь к ребенку, однако лента унесла его за резиновые шторки.

Мальчик катался в течение пяти минут, проехав даже через рентгеновский аппарат. В конце концов, ребенок оказался в багажном отделении, где его поймали сотрудники аэропорта.

В результате инцидента мальчик ушиб правую руку. Он был отправлен в больницу.