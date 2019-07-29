Пн, 29.07.2019
Это конечно абсолютная антитеза петровскому «окну в Европу» и вообще европейскому имиджу Петербурга. Вадим Штепа

Самые дешевые авиарейсы: в живописную Сербию за 138 евро!

Сербия.

ФОТО: Mitar Gavric / PantherMedia / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов hetked.ee и lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Сербию начиная со 138 евро

Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 141 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 37 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 43 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 53 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дублин начиная с 57 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 64 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 143 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 302 евро

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