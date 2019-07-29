Самые дешевые авиарейсы: в живописную Сербию за 138 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов hetked.ee и lennuleidja.ee.
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Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 143 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 302 евро