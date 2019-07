Российские спорстмены просят спасти Сибирь и критикуют российскую власть

Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у НАС может быть такая ситуация, когда буквально пол года назад было проведена зимняя универсиада на которую было потрачено более 75 млр. рублей. Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано все, что бы гости из других стран остались довольными и счастливыми. А сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный , люди задыхаются от дыма. Самое страшное это то, что эти пожары никто не собирается тушить , так как это ОЧЕНЬ ДОРОГО , И НЕ ВЫГОДНО...... Куда все катится страшно представить .

