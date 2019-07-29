Российские спорстмены просят спасти Сибирь и критикуют российскую власть

Лесные пожары, дым от которых дошел уже до Татарстана вызвали реакцию российских спортсменов. К призывам футболистов присоединились и российские любители спорта, которые в комментариях ко мнениям спортсменов все чаще и чаще переходят от проблем пожаров к проблемам существующего в России режима.
Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала поделился мнением по поводу масштабных лесных пожаров в Сибири.
«Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у нас может быть такая ситуация, когда буквально полгода назад была проведена зимняя Универсиада, на которую было потрачено более 75 млрд рублей. Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано всё, чтобы гости из других стран остались довольными и счастливыми.
А сейчас в моём родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное — это то, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и невыгодно… Куда всё катится, страшно представить», — написал Чишкала.
Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у НАС может быть такая ситуация, когда буквально пол года назад было проведена зимняя универсиада на которую было потрачено более 75 млр. рублей. Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано все, что бы гости из других стран остались довольными и счастливыми. А сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный , люди задыхаются от дыма. Самое страшное это то, что эти пожары никто не собирается тушить , так как это ОЧЕНЬ ДОРОГО , И НЕ ВЫГОДНО...... Куда все катится страшно представить .
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после победы над «Сочи» (3:0) привлек внимание к лесным пожарам в Сибири. «Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров. Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос 🙏», – написал Игнатьев в сторис в инстаграме. В матче 3-го тура РПЛ с «Сочи» форвард оформил дубль. Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн гектаров. Леса горят в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии.