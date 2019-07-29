На Кипре арестована британка, заявившая, что ее изнасиловали 12 человек

12 подростков в возрасте от 16 до 18 лет были арестованы в середине июля. Девушка утверждала, что они изнасиловали ее в отеле Napa Rocks на популярном у молодежи курорте Айя Напа в ночь на 17 июля. Все подростки отрицали свою вину.

В соответствии с первоначальными показаниями, один из израильтян, с которым у британки были романтические отношения, пригласил ее в номер, изнасиловал, а потом позвал своих друзей, которые по очереди надругались над ней и снимали происходящее на мобильные телефоны.

Однако на пресс-концеренции, которую в воскресенье провели представители следствия, выяснилось, что девушка решила оговорить израильтян за то, что они без ее разрешения снимали происходящее в номере на видео, а также за то, что один из подростков отказался заниматься с ней сексом.

После ареста у подростков конфисковали мобильные телефоны. Кипрским властям пришлось обратиться за помощью к израильским специалистам, чтобы восстановить удаленные видеозаписи. Свидетельств изнасилования на них не было.

Пятеро подростков были освобождены на прошлой неделе, после того как полиция получила результаты анализов ДНК, еще семерых освободили в воскресенье.

После задержания некоторые подростки утверждали, что их вообще не было в отеле в ту ночь. Один из задержанных рассказал, что занимался сексом с британкой вместе со своим другом, однако все происходило по взаимному согласию.

Израильтянин, у которого были романтические отношения с британкой, говорил следователям, что девушка завысила свой возраст, сказав, что ей 25 лет, и дала понять, что не возражает против секса с несколькими партнерами.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме, поскольку некоторым подросткам не исполнилось 18 лет. Их личности, а также имя самой девушки не раскрываются.