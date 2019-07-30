Вт, 30.07.2019
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  • В промышленном здании в Ласнамяэ вспыхнул пожар

В промышленном здании в Ласнамяэ вспыхнул пожар

ФОТО: Kristjan Teedema

Этим утром в Ласнамяэ произошло возгорание в промышленном здании. Пожар уже локализован. 

Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Панеэли в 10.32. В 11.46 спасатели сообщили, что пожар локализован и работникам предприятия разрешено войти в некоторые из помещений, чтобы забрать свои личные вещи.

Люди не пострадали. На месте работали спасательные команды Кесклинна, Ласнамяэ, Мууга, Пирита и Ассаку. 

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, пожар вспыхнул по адресу Панеэли, 4. В этом здании находится компания Rekman, занимающая производством окон и дверей. 

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