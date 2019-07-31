Ср, 31.07.2019
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  • Фото: в Пярнумаа продается классно перестроенный и реновированный хутор

Фото: в Пярнумаа продается классно перестроенный и реновированный хутор

ФОТО: KV.EE

Когда старинный хуторской дом приводят в порядок и реновируют с умом, в нем гармонично сочетаются старое и новое, пишет Postimees. 

Этот выставленный на продажу объект недвижимости находится в получасе езды на машине от Пярну в деревне Калли. Дом хорош, особенно привлекает качество его реновации и сочетание архитектурных стилей: старинного и современного.

ФОТО: KV.EE

На участке кроме собственно жилого дома находятся: домик для гриля, маленький бассейн и собственный пруд, пригодный для купания. Конечно, есть и несколько надворных построек. В большом ухоженном саду более 50 плодовых деревьев и кустарников. 

ФОТО: KV.EE

В главном доме два этажа. На первом - перестроенная в гостиную жилая рига, еще четыре комнаты, гардеробная и ваннаяю На полуторном этаже находится кухня. На втором, который готов только наполовину, две комнаты. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации на портале недвижимости KV.EE. 

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