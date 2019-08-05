Эстонская дзюдоистка выиграла серебро на этапе Кубка Европы

Карилайд на пути к финалу победила соперниц из Польши и Хорватии, а в финале уступила россиянке Дарии Карякиной. Серебро Познани - шестая медаль Карилайд в этом году на Кубке Европы. Эстонская юниорка имеет в этом году одну золотую и четыре бронзовых награды.