Эстонская дзюдоистка выиграла серебро на этапе Кубка Европы

Лучшая эстонская дзюдоистка Анника Карилайд выиграла в Познани на этапе Кубка Европы серебряную медаль в весовой категории до 78 килограмм, передает Postimees.
Карилайд на пути к финалу победила соперниц из Польши и Хорватии, а в финале уступила россиянке Дарии Карякиной. Серебро Познани - шестая медаль Карилайд в этом году на Кубке Европы. Эстонская юниорка имеет в этом году одну золотую и четыре бронзовых награды.
В Познани в категории до 90 килограмм выступал и Симон Сюлла, который в утешильном финале не смог одолеть поляка Себастьяна Олдака и занял итоговое пятое место.