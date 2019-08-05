Пн, 5.08.2019
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Эстонская дзюдоистка выиграла серебро на этапе Кубка Европы

Анника Карилайд

ФОТО: Eesti judoliit

Лучшая эстонская дзюдоистка Анника Карилайд выиграла в Познани на этапе Кубка Европы серебряную медаль в весовой категории до 78 килограмм, передает Postimees.

Карилайд на пути к финалу победила соперниц из Польши и Хорватии, а в финале уступила россиянке Дарии Карякиной. Серебро Познани - шестая медаль Карилайд в этом году на Кубке Европы. Эстонская юниорка имеет  в этом году одну золотую и четыре бронзовых награды.

В Познани в категории до 90 килограмм выступал и Симон Сюлла, который в утешильном финале не смог одолеть поляка Себастьяна Олдака и занял итоговое пятое место.

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