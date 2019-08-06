Пять причин, по которым потенциальные покупатели не спешат с приобретением недвижимости

Маклер бюро недвижимости Arco Vara Леаника Ярве объяснила Postimees, почему решение о покупке квартиры или дома в последнее время часто откладывается на неопределенное время.
Прошло десять лет, и рынок снова стал активным. Жилье продают и покупают, цены на него постоянно растут. Но вдруг покупатели решили взять паузу и посмотреть, что же будет дальше с ценами, которые, по их мнению, достигли потолка, а значит скоро начнут падать, пишет Леаника Ярве в блоге Arco Vara.
«Если есть желание и возможность приобрести недвижимость, вы должны сделать это прямо сейчас, - уверяет Ярве. - Мы не сомневаемся, что в какой-то момент цены начнут падать - предложений уже слишком много. В то же время начали расти банковские процентные ставки. Вот совет: если ваш банк в настоящее время предоставляет вам кредит, и у вас есть на примете подходящий вариант, купите его!».
Пять главных причин, по которым покупка дома откладывается:
- считается, что цены достигли потолка и ожидается их снижение;
- рынок недвижимости в соседних странах вызывает беспокойство;
- выяснением возможностей финансирования занимаются в последний момент;
- неясно, является ли цена продавца реальной рыночной ценой;
- покупатели ходят смотреть объекты, которые на самом деле им не подходят.