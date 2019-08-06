Вт, 6.08.2019
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Галерея: Юри Ратас встретился с Борисом Джонсоном

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился во вторник в Лондоне со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, передает Rus.ERR.

Ратас стал первым главой правительства, лично встретившимся с новым премьер-министром Великобритании, среди всех стран-членов ЕС.

Ранее пресс-служба правительства ЭР сообщала, что на встрече было запланировано обсудить отношения между Эстонией и Великобританией, в том числе сотрудничество в области обороны и политики безопасности. Стороны также должны были поговорить о киберсотрудничестве и актуальных вопросах ЕС.

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