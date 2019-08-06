Галерея: Юри Ратас встретился с Борисом Джонсоном

Ранее пресс-служба правительства ЭР сообщала, что на встрече было запланировано обсудить отношения между Эстонией и Великобританией, в том числе сотрудничество в области обороны и политики безопасности. Стороны также должны были поговорить о киберсотрудничестве и актуальных вопросах ЕС.