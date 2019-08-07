"Нымме Калью" продал хандрившего бомбардира в Первую лигу Швеции

Новым местом работы бразильца станет аутсайдер шведского Суперэттана, Первого дивизиона чемпионата Швеции, "Броммапойкарна". В прошлом году столичная команда вылетела из элиты шведского футбола, заняв 14-е место. В этом году дела идут к вылету "Броммпойкарны" в третий по силе дивизион Швеции: клуб находится после 18 туров на 16-м месте, имея всего три победы.

Лилиу в этом сезоне по сравнению с 2017 и особенно прошлым годом, когда бразилец зачастую в одиночку решал исходы встреч, заметно сдал. Уже зимой ходили слухи о том, что "Калью" хочет продать его на Запад, но до конкретных разговоров не доходило, ограничиваясь слухами о Мальте и низших европейских дивизионах. В этом году Лилиу, после прошлогодних 31 точных попаданий, забил всего девять голов в 20 играх и отдал шесть голевых передач. Всего на счету бразильца за "Калью" 82 игры и 61 гол.