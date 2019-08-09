Два любителя садиться за руль в нетрезвом виде надолго лишились водительских прав

Первого августа полицейский патруль заметил на Таллиннском шоссе в Хаапсалу легковой автомобиль Peugeot, привлекший внимание подозрительной манерой вождения, автомобиль задержали для проверки. К сожалению, выяснилось, что 42-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько дней, третьего августа вечером внимательный человек заметил на Таллиннском шоссе в поселке Ууэмыйза водителя с признаками опьянения, который вышел из машины и пошел в магазин, и сообщил об этом в Центр тревоги. Когда мужчина вернулся к машине, позвонивший удерживал его до приезда полиции, забрав ключи. Приехавший на место полицейский патруль установил, что 63-летний мужчина за рулем Opel пьян.

В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по факту вождения моторно-транспортного средства в нетрезвом виде.

Суд второго августа приговорил 42-летнего мужчину к четырем месяцам тюремного заключения, этого времени вычтен период, проведенный в предварительном заключении, таким образом остается три месяца и 28 дней. Суд решил не настаивать на отбывании оставшегося тюремного заключения при условии, что мужчина во время испытательного срока, длиной в год, не совершит нового намеренного преступления. В качестве дополнительного наказания у него отобрали права на три месяца.

63-летнего мужчину, который ранее также был наказан за вождение в нетрезвом виде, суд приговорил пятого августа к году тюремного заключения, из этого времени было вычтено время, проведенное в предварительном заключении, таким образом осталось 11 месяцев и 2 дня тюрьмы. Суд решил заменить тюремное заключение общественно полезной работой. Мужчина будет находиться под надзором, его обязали не употреблять алкоголь и пройти социальную программу. В качестве дополнительного наказания у него забрали права на 11 месяцев.

Руководитель патрульной службы Хаапсалуского полицейского участка Меэлис Лаурманн сказал, что садиться пьяным за руль не оправдано ни в каком случае, также он поблагодарил внимательного человека, сообщившего о нарушителе.