В Telia произошел масштабный сбой

В редакцию Postimees обратились несколько человек, по словам которых, телевизионные услуги Telia перестали работать.

«У Telia какие-то большие проблемы. Телевидение не работает, повторный просмотр не работает и, даже если перезагружаешь дигибокс, ничего не работает», - жалуется читатель.

Директор отдела по коммуникации Telia Катрин Исотамм сказала, что проблема возникла только у части клиентов, но система была перезапущена и, по ее данным, все услуги уже должны работать. Почему сбой возник, Telia пока не знает.

Также проблемы были с домашней страницей Telia, при открытии которой некоторое время назад можно было прочитать, что на странице проводится сервисное обслуживание. Сейчас страница вновь работает.