Мельдер: без внеочередного повышения пенсий не будет и реформы второй ступени

«Внеочередное повышение пенсий необходимо срочно провести. С решением этого вопроса нельзя тянуть или как-то иначе относиться к его решению, - сказал Мельдер BNS. - Если начать противостояние или затягивание этого решения, неизбежно затормозится обсуждение и темы изменений во второй пенсионной ступени. Говоря о пенсии, следует в первую очередь повысить способность нынешних пожилых людей справляться с трудностями».

По словам центриста Мельдера, его партия ставит своей целью бороться за интересы своих избирателей, повысить базовую часть пенсий центристы хотят уже в ближайшее время, учитывая при этом бюджетные возможности госбюджета. По его мнению, в качестве одного из дополнительных источников можно было бы использовать средства, высвобождающиеся из резервов второй пенсионной ступени.

Мельдер подчеркнул, что по его мнению, внеочередное повышение пенсий и корректировка второй пенсионной ступени — это переплетающиеся темы. «Было бы разумно направленные во вторую пенсионную ступень и освобождающиеся из нее государственные деньги использовать именно на благо пожилых. Несмотря на блестящие экономические показатели, большинство пожилых людей по-прежнему испытывают трудности. Сегодняшняя пенсия по старости не способна угнаться за ростом цен, поэтому мы должны помочь ей в этом. Надо продолжить работу по внеочередному повышению пенсий, как было решено», - подчеркнул Мельдер.