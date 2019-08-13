Фото: смотрите, как выглядят лучшие дома планеты

Всего в шорт-лист премии попали семнадцать перспективных жилых проектов — они еще не реализованы, то есть дома либо строятся, либо вообще пока существуют только на бумаге.

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Это изображение комплекса, который планируется возвести в канадском Торонто. Авторы проекта — датское бюро 3XN Architects. Здание построят на берегу озера Онтарио к 2022 году. Волнистый фасад копирует форму волн, результат — полная гармония природы и созданного человеком.

Со времен выхода культового фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея», страшно сказать, прошло больше полувека, но мода на внеземное не проходит.

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Вот это НЛО по-датски — жилой комплекс «Альманах», проект которого бюро Kant Arkitekter A/S разработало совместно со специалистами Жилищного агентства Дании. Назвать такие дома социальным жильем язык не поворачивается.

В списке финалистов WAF — целых четыре проекта, планируемые к реализации на территории России, в том числе комплекс RED7 — первая российская работа культового голландского архитектурного бюро MVRDV. Здание возведут на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

ФОТО: Dom.lenta.ru

Большие панорамные окна, террасы, огромный 15-метровый атриум и четыре этажа общественных пространств — вот что получат будущие жители дома. По замыслу архитекторов MVRDV, здание станет новой достопримечательностью Москвы. Цены в RED7 не демократичные, но и не зверские, учитывая местоположение, — от 11,2 миллиона рублей за 28-метровую студию.

Вот такой дом под названием S5 предложила построить в историческом лондонском районе Кингс-Кросс архитектор Элисон Брукс (бюро Alison Brooks Architects). Разноэтажное здание с просторным по меркам британской столицы двором она придумала еще в 2016-м, но в Лондоне, как известно, сложно получить разрешение на строительство. Всего в доме 158 квартир, максимальная этажность комплекса — 15 этажей — вероятно, чтобы не нарушать сложившуюся городскую среду.

ФОТО: Dom.lenta.ru

Мэр Лондона Садик Хан, кстати, в минувшем июле отверг проект строительства 305-метровой башни в форме тюльпана на территории города, около знаменитого 40-этажного здания-огурца, спроектированного известным архитектором Норманом Фостером.

Вот небоскреб в Сиднее — земли под застройку в городе немного, и она очень дорогая. Башня Greenland Centre появится на пересечении улиц Батерст и Питт-стрит в деловом центре города. Высота — 235 метров. Заказчик строительства — шанхайская компания Greenland Group, принадлежащая китайским властям. Дизайн здания разработало австралийское бюро BVN.

ФОТО: Dom.lenta.ru