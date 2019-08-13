Почему в Доме попечения Нарва-Йыэсуу клиентам не разрешают использовать собственную одежду?

“Мне сказали - вы сейчас маму разденьте и оденьте во всё наше, - рассказала женщина. - Я с этим уже столкнулась в Силламяэ, когда искала маме дом попечения, - говорит Наталья. - Вы можете себя поставить на место этого пожилого человека? Как ей одеть какие-то обноски после бомжей или после умерших?”

Наталья считает, что для пожилых людей лишиться привычной домашней одежды - это серьезный стресс.

Мама Натальи передвигается самостоятельно - с помощью трости. Но в Нарва-Йыэсуу для нее подготовили место в палате с двумя лежачими больными. Здесь не предусмотрен даже туалет, поскольку для других женщин в палате используются памперсы. Кормят пациенток также прямо в палате.

И Наталья, и руководитель Дома попечения Нарва-Йыэсуу Юлар Уускюла говорят, что произошла какая-то ошибка внутри социальных служб - из Нарвы передали в Усть-Нарву неправильные данные о клиентке. В результате место ей подготовили не в том отделении.

“Город нам дал информацию, что это лежачая больная, а оказалось, что она ходит с палками, нормально общается. Заказали неправильную услугу просто”, - объяснил Юлар Уускюла.

По его словам, персонал просит родственников забрать домашнюю одежду только в отделении, где находятся лежачие больные и люди с деменцией.

“Свою одежду лежачим больным можно использовать, никто не запрещает. Но места хранения у нас нет, поэтому просим лишние вещи не оставлять”, - сказал руководитель дома попечения.

Домашнюю одежду настоятельно просят не использовать также для больных с деменцией.