Почему в Доме попечения Нарва-Йыэсуу клиентам не разрешают использовать собственную одежду?

В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка Наталья, которая на прошлой неделе поместила свою престарелую мать в Дом попечения в соседнем городе Нарва-Йыэсуу. Наталья рассказала, что персонал не разрешает клиентам использовать собственную одежду - вместо нее в обязательном порядке выдают бывшую в употреблении одежду, принадлежащую учреждению. Директор Дома попечения рассказал, что это правило касается не всех постояльцев.
“Мне сказали - вы сейчас маму разденьте и оденьте во всё наше, - рассказала женщина. - Я с этим уже столкнулась в Силламяэ, когда искала маме дом попечения, - говорит Наталья. - Вы можете себя поставить на место этого пожилого человека? Как ей одеть какие-то обноски после бомжей или после умерших?”
Наталья считает, что для пожилых людей лишиться привычной домашней одежды - это серьезный стресс.
Мама Натальи передвигается самостоятельно - с помощью трости. Но в Нарва-Йыэсуу для нее подготовили место в палате с двумя лежачими больными. Здесь не предусмотрен даже туалет, поскольку для других женщин в палате используются памперсы. Кормят пациенток также прямо в палате.
И Наталья, и руководитель Дома попечения Нарва-Йыэсуу Юлар Уускюла говорят, что произошла какая-то ошибка внутри социальных служб - из Нарвы передали в Усть-Нарву неправильные данные о клиентке. В результате место ей подготовили не в том отделении.
“Город нам дал информацию, что это лежачая больная, а оказалось, что она ходит с палками, нормально общается. Заказали неправильную услугу просто”, - объяснил Юлар Уускюла.
По его словам, персонал просит родственников забрать домашнюю одежду только в отделении, где находятся лежачие больные и люди с деменцией.
“Свою одежду лежачим больным можно использовать, никто не запрещает. Но места хранения у нас нет, поэтому просим лишние вещи не оставлять”, - сказал руководитель дома попечения.
Домашнюю одежду настоятельно просят не использовать также для больных с деменцией.
“Дементные люди берут чужие вещи, - сказал руководитель Дома попечения. - Потом будет путаница и проблемы, когда кто-то захватит вещь из чужого шкафа. Чтобы избегать этого, мы просим не оставлять домашние вещи, - говорит Юлар Уускюла. - Дементные люди не понимают, что делают, а постоянно следить за ними невозможно. Хотя у нас пять работников на 36 человек, но всё время смотреть за ними невозможно. Конечно, какие-то личные вещи оставить можно, но в этом случае мы объясняем, что не несем ответственность за эти вещи. А в других отделениях есть шкафы, и свободно можно привозить свои вещи”.