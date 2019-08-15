Ратас: я доверяю Вахеру и не ищу нового главу полиции

В мае 2018 года мое правительство утвердило Эльмара Вахера генеральным директором Департамента полиции и пограничной охраны на новый срок. Затем я сказал прессе, что доверяю г-ну Вахеру в качестве генерального директора и что не ищу нового начальника полиции. Я остаюсь при своем мнении и сегодня.

Департамент полиции и пограничной охраны - образцовая организация, которая работает ежедневно, так что мы все можем жить в безопасном обществе и жизненной среде. Эта работа включает в себя не только риск для жизни и здоровья в ответ на события, но и предупреждение преступности. Хорошая работа должностных лиц и сотрудников PPA также очень отражается на отношении наших людей, и доверие к организации в обществе достигает 90%.